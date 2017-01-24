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Экс-защитник «Зенита-2» Васильев перешел в клуб второго дивизиона

Источник:  «Проф-спорт компани»Комментарии

Бывший защитник «Зенита-2» Андрей Васильев подписал контракт с песчанокопской Чайкой» из второго дивизиона.

Васильев последние полгода находился в статусе свободного агента. Срок контракта с «Чайкой» не сообщается.

Напомним, 24-летний защитник является воспитанником «Зенита». Он выступал за «Динамо СПб», тульский «Арсенал», а также за вторую команду сине-бело-голубых с 2015-го по лето 2016 года.

В сезоне-2015/16 Васильев провел за «Зенит-2» 26 матчей в ФНЛ и забил один гол.

«Чайка» из Песчанокопского (село в Ростовской области, - Прим. ред.) с 24 очками занимает шестое место в зоне «Юг» второго дивизиона. От лидера турнира «Ротора-Волгоград» команду отделяют 17 очков. 

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