Опубликован календарь серии MotoGP на 2017 год
Опубликован календарь чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам серии MotoGP на 2017 год.
MotoGP - самое престижное соревнование по шоссейно-кольцевым мотогонкам на гоночных мотоциклах. В настоящее время чемпионат разделен на три класса: MotoGP, Moto2 и Moto3.
Первый сезон данной серии состоялся в 1949 году.
Календарь MotoGP на сезон-2017:
26 марта – Катар (Лосаил)
9 апреля – Аргентина (Рио Ондо)
23 апреля – США (COTA)
7 мая – Испания (Херес)
21 мая – Франция (Ле-Ман)
4 июня – Италия (Муджелло)
11 июня – Каталония (Барселона)
25 июня – Нидерланды (Ассен)
2 июля – Германия (Заксенринг)
6 августа – Чехия (Брно)
13 августа – Австрия (Ред Булл Ринг)
27 августа – Великобритания (Сильверстоун)
10 сентября – Сан-Марино (Мизано)
24 сентября – Арагон (Моторлэнд)
15 октября – Япония (Мотеги)
22 октября – Австралия (Филлип-Айлэнд)
29 октября – Малайзия (Сепанг)
12 ноября – Валенсия (Рикардо-Тормо).