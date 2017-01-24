Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с Митрионом

Владимир Воронов, наставник известного российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко, рассказал, что команду его подопечного пополнил голландский специалист Питер Тайссе.

«Тайссе с нами, помогает в тренировочном процессе. Все идет по плану», – сказал Воронов.

Напомним, Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с организацией Bellator.

Дебют Федора в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион, который на данный момент провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.