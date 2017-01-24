В «Анжи» приняли решение возродить фарм-клуб

Как сообщает официальный сайт «Анжи», в стане махачкалинского клуба приняли решение возродить фарм-клуб «Анжи-2», который в 2017 году будет выступать в третьем дивизионе первенства России (зона ЮФО-СКФО).

Отмечается, что основной задачей «Анжи-2» станет подготовка молодых футболистов, а главным тренером команды назначен Рустам Гасандибиров. Под его руководством команда начала подготовку на резервном поле стадиона «Анжи Арена». После завершения первого этапа подготовки к сезону «Анжи-2» отправится в Крым для участия в международном турнире.

Первый контрольный матч подопечные Гасандибирова проведут 26 января против выступающего в ПФЛ махачкалинского клуба «Легион Динамо». Встреча состоится на резервном поле «Анжи Арены».

Ранее «Анжи-2» в разные периоды принимал участие во втором и третьем дивизионах первенства России.