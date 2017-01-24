Борис Майоров: Что фанаты хотели от команды? Беды «Спартака» вовсе не в самоотдаче игроков

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о неудачном выступлении «Спартака» в январе и акции фанатов красно-белых.

- Не понимаю, что фанаты хотели от команды? Ведь дело вовсе не в самоотдаче хоккеистов, - считает Борис Майоров. - Дело в том, как у «Спартака» построена игра. Смотрел матч с ЦСКА – ни одной четко разыгранной комбинации. Я отработанных ходов у красно-белых не вижу с самого начала сезона. Нет взаимодействия в команде. А сейчас ее придавили еще и таким психологическим прессом, что спартаковцы проиграли армейцам всю борьбу. А борьба – это конек ЦСКА.

Напомним, что «Спартак» проиграл в январе уже девять матчей кряду. Перед вчерашним поединком с ЦСКА в раздевалку команды пришла делегация от фанатов. После серьезного разговора с болельщиками красно-белые уступили армейцам 1:6.