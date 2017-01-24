«Милан» намерен продлить контракт Романьоли

Тренерский штаб «Милана» во главе с Винченцо Монтеллой доволен игрой защитника Алессио Романьоли. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Отмечается, что «россонери» готовы предложить 22-летнему игроку сборной Италии контракт до 2022 года с заработной платой в размере €3 млн в год. Сейчас футболист получает 2 млн евро за сезон.

На данный момент в активе итальянского футболиста 18 матчей и три желтые карточки.

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