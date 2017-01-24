Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС11 : 18Фенербахче
Баскетбол  Жальгирис- : -ЦСКА
Хоккей  Амур1 : 2Слован
Хоккей  Динамо Минск- : -Автомобилист
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Милан» намерен продлить контракт Романьоли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Милана» во главе с Винченцо Монтеллой доволен игрой защитника Алессио Романьоли. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb.

Отмечается, что «россонери» готовы предложить 22-летнему игроку сборной Италии контракт до 2022 года с заработной платой в размере €3 млн в год. Сейчас футболист получает 2 млн евро за сезон.

На данный момент в активе итальянского футболиста 18 матчей и три желтые карточки.

Читайте также:

«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?«Советский спорт» рассказывает, как «Барселона» пытается приобрести одного из лучших полузащитников чемпионата Англии.Дарио Срна: Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с «Барселоной»Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил интерес со стороны «Барселоны», а также объяснил, почему решил остаться в чемпионате Украины.«Интер» может купить летом Верратти, Маркиньоса и Бернардески«Интер» готовится провести активную трансферную кампанию летом 2017 года.Юрген Клопп: Надеемся, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном уходе полузащитника Фелиппе Коутиньо, на которого, как сообщают СМИ, претендует «Барселона».Винченцо Монтелла: Ньянг может покинуть «Милан», он обсуждает этот вопрос с руководствомГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла сообщил, что форвард «россонери» М'Байе Ньянг близок к смене клубной прописке в текущее трансферное окно.«Лион» рассчитывает на переход ЭвраГлавный тренер «Лиона» Брюно Женезьо заявил, что будет рад, если защитник «Ювентуса» Патрис Эвра пополнит состав «ткачей».«Анжи» просматривает украинского защитника Белого и ведет переговоры по ХубуловуВ расположении «Анжи» прибыл центральный защитник Максим Белый, сообщает Sportbox.«Вест Хэм» претендует на форварда «Милана» НьянгаФорвард «Милана» М’Байе Ньянг может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Sky Sports. В переходе 22-летнего француза заинтересован главный тренер «молотобойцев» Славен Билич.«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Тибо Куртуа: Китай? Я предпочитаю играть в больших клубах, зарабатывать чуть меньше и завоевывать трофеиГолкипер «Челси» Тибо Куртуа оценил нынешний сезон «синих» и заявил, что его не интересуют предложения из Китая.Защитник «Интера», которым интересуется «Зенит», хочет играть в АнглииЗащитник «Интера» Андреа Раноккиа выразил желание продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ.Настасича в «Зените» не будет. Свежие трансферные новости и слухиНастасича в «Зените» не будет. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Тяньцзинь Цюаньцзянь» направил запрос «Зениту» по трансферу ДзюбыКак сообщает Corriere dello Sport, китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассматривает возможность приобретения форварда «Зенита» Артема Дзюбы.Деулофеу перешел из «Эвертона» в «Милан» (фото)Испанский полузащитник Жерар Деулофеу официально стал игроком «Милана». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.Адриано Галлиани: «Милан» не интересуется Марио ФернандесомВице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к защитнику московского ЦСКА Марио Фернандесу.«ПСЖ» выигрывает борьбу у «Юнайтед» за нападающего «Бенфики»Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедиш может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.Константин Генич: У Спаллетти даже Фасио заиграл как топ-защитник, приятно удивленКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил работу экс-наставника «Зенита» Лучано Спаллети в качестве главного тренера «Ромы».«Милан» заинтересован в услугах Марио ФернандесаЗащитник московского ЦСКА Марио Фернандес может переехать в чемпионат Италии.Сол Кэмпбелл: В ситуации Санчеса и «Арсенала» все зависит от желания пойти на компромиссБывший защитник лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался о ситуации в стане «пушкарей» нападающего Алексиса Санчеса, который продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте.Иванович может перейти в «Эвертон», Джагелка – в «Сандерленд»Защитник «Челси» Бранислав Иванович может стать игроком «Эвертона». Не исключено, что он станет заменой Филу Джагелке.
Главные новости
Футбол
УЕФА рассмотрит апелляцию Романа Еременко 3 марта
Хоккей
Александр Лукашенко: То, как хоккеисты минского «Динамо» вели себя на площадке - ни в какие ворота не лезет
Эдуард Николаев: В этом году я потерял 3 кг за время «Дакара». А Чагин - 12 (видео)
Биатлон
Сьюзан Данкли: Нежелание IBU препятствовать использованию допинга – наша главная проблема
MMA
Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с Митрионом
Бокс
На сына Виталия Кличко напал аллигатор (фото)
Олимпиада
Филип Крэйвен: Я не знаю, будет ли сборная России на ОИ-2018
Бокс
Мэнни Пакьяо: Я человек, а не робот. Четыре боя за год – это просто невозможно
Легкая атлетика
Андрей Дмитриев: IAAF отметила спортсменов и тренеров, которые поддержали заложение в России «института информаторов»
Футбол
Юрген Клопп: Надеемся, что Коутиньо связывает свое будущее именно с «Ливерпулем»
все новости
Алессио Романьоли
Алессио Романьоливсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы