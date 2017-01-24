Михал Андришак: Дайте мне Гольцова!

Польский боец смешанного стиля Михал Андришак хочет сразиться с россиянином Денисом Гольцовым за пояс чемпиона лиги ACB в тяжелом весе.

На прошлой неделе поляк на турнире ACB 52 нокаутировал эстонца Дениса Смолдарева в первом раунде.

«Я уважаю Дениса Смолдарева как бойца, поэтому в процессе подготовки я выкладывался по максимуму. Я тренировался в разы дольше и усерднее чем обычно. Мой спарринг партнер Йенджей Мацковик копировал манеру Дениса и у него это действительно хорошо получалось. Он реально делал все то, что в итоге использовал в бою Денис. В бою я на 100% следовал геймплану. Он заключался в том, чтобы провести тейкдаун, так как все думают, что я могу драться только в стойке. Я решил тут удивить своего оппонента.

Эта победа – самая большая в моей карьере, так как он побеждал многих хороших ребят и у него очень достойный рекорд. Сейчас я номер один в рейтинге ACB – у меня серия из трёх побед. Так что дайте мне Гольцова, в следующем бою хочу драться с ним. Для меня это было бы большой честью. Я иду за поясом ACB. Я проигрывал здесь только бывшему чемпиону Расулову, но сейчас я не хочу с ним реванша. Лучший способ доказать, что то поражение было случайностью – это победить Гольцова», - сказал Андришак.

За свою карьеру в ММА поляк провел 24 поединка, в которых одержал 18 побед.