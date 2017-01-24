Сьюзан Данкли: Нежелание IBU препятствовать использованию допинга – наша главная проблема

Американская биатлонистка Сьюзан Данкли прокомментировала последние решения IBU по допинговым вопросам.

- Когда был представлен доклад Макларена, я подумала, что допинг – главная проблема нашего вида спорта. Однако сейчас уже считаю, что нежелание IBU препятствовать применению допинга – вот главная проблема.

Только после того, как спортсмены заявили о возможном бойкоте соревнований, исполком собрался и решил созвать внеочередной конгресс перед чемпионатом мира. Это и есть то значительное действие, которое нам требуется, - цитирует Данкли Faster Skier.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам. Инициатором выступил титулованный француз Мартен Фуркад.

Внеочередной конгресс IBU состоится до 9 февраля, перед началом чемпионата мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене.









