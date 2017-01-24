Эдуард Николаев: В этом году я потерял 3 кг за время «Дакара». А Чагин - 12 (видео)

Победитель ралли-рейда «Дакар-2017» Эдуард Николаев приехал в редакцию «Советского спорта» и ответил на вопросы наших читателей и журналистов.

Среди прочего, Эдуард Николаев рассказал о том, рассказал о том, как ралли-рейд «Дакар» сказывается на весе.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.