Борис Майоров: На трибуны пролезло хулиганьё! Люди не должны его терпеть

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о хамском поведении болельщиков на вчерашнем матче Спартак – ЦСКА.

- На трибунах появилось хулиганье, которое пытается таким образом задеть соперника, - заявил Борис Майоров. - Может, они считают, этот мат приближает их к команде, как-то ей помогает? Это абсурд! Я бы напомнил, что на хоккей в отличие от футбола люди приходят семьями, с детьми. Почему они должны выслушивать эту дрянь и объяснять ребенку – что это такое?

Напомним, что «Спартак» проиграл в январе уже девять матчей кряду. Вчера красно-белые уступили армейцам 1:6. Во время матча спартаковские фанаты постоянно выкривали матерные слоганы в адрес ЦСКА и своей команды.