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Борис Майоров: На трибуны пролезло хулиганьё! Люди не должны его терпеть

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о хамском поведении болельщиков на вчерашнем матче Спартак – ЦСКА.

- На трибунах появилось хулиганье, которое пытается таким образом задеть соперника, - заявил Борис Майоров. - Может, они считают, этот мат приближает их к команде, как-то ей помогает? Это абсурд! Я бы напомнил, что на хоккей в отличие от футбола люди приходят семьями, с детьми. Почему они должны выслушивать эту дрянь и объяснять ребенку – что это такое?

Напомним, что «Спартак» проиграл в январе уже девять матчей кряду. Вчера красно-белые уступили армейцам 1:6. Во время матча спартаковские фанаты постоянно выкривали матерные слоганы в адрес ЦСКА и своей команды.

Матч

Спартак - ЦСКА - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Голы:

да Коста (Петров, Ничушкин), 7:31 (0:1 - бол.). Андронов 27:56 (0:2). Попов (Петров, Ничушкин), 32:25 (0:3). Денисов (Кузьменко), 32:46 (0:4). да Коста (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 (0:5). Глазачев (Васильев), 46:30 (1:5). Кутузов (Кузьменко), 53:18 (1:6).

Место и дата

23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

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