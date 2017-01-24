Борис Майоров: На трибуны пролезло хулиганьё! Люди не должны его терпеть
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о хамском поведении болельщиков на вчерашнем матче Спартак – ЦСКА.
- На трибунах появилось хулиганье, которое пытается таким образом задеть соперника, - заявил Борис Майоров. - Может, они считают, этот мат приближает их к команде, как-то ей помогает? Это абсурд! Я бы напомнил, что на хоккей в отличие от футбола люди приходят семьями, с детьми. Почему они должны выслушивать эту дрянь и объяснять ребенку – что это такое?
Напомним, что «Спартак» проиграл в январе уже девять матчей кряду. Вчера красно-белые уступили армейцам 1:6. Во время матча спартаковские фанаты постоянно выкривали матерные слоганы в адрес ЦСКА и своей команды.
Матч
Спартак - ЦСКА - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Голы:
да Коста (Петров, Ничушкин), 7:31 (0:1 - бол.). Андронов 27:56 (0:2). Попов (Петров, Ничушкин), 32:25 (0:3). Денисов (Кузьменко), 32:46 (0:4). да Коста (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 (0:5). Глазачев (Васильев), 46:30 (1:5). Кутузов (Кузьменко), 53:18 (1:6).
Место и дата
23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция