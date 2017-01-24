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Александр Лукашенко: То, как хоккеисты минского «Динамо» вели себя на площадке - ни в какие ворота не лезет

Источник:  БелТАКомментарии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике игру хоккеистов минского «Динамо» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Так, как вы себя вели на площадке, играя с «Динамо» (Рига), — это ни в одни ворота не лезет. Если бы соперники получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть.

Не забывайте, что 15 тысяч сидят на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа, - заявил Лукашенко.

Напомним, 19 января минское «Динамо» на своем льду уступило рижанам со счетом 1:3.

Белорусская команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Матч

Динамо Мн - Югра

Место и дата

26 января 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция


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