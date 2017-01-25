Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -ЦСКА
Баскетбол  Химки- : -Ратиофарм
Футбол  Ювентус- : -Милан
Хоккей  Спартак- : -СКА
Баскетбол  Летувос Ритас- : -Нижний Новгород
Футбол  Сельта- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдуард Николаев: Я узнаю свою машину с закрытыми глазами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эдуард Николаев рассказал в чем различия автомобилей всех пилотов команды «КАМАЗ-мастер».

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эдуард Николаев: Примет нет, но есть в кабине плюшевые игрушкиЭдуард Николаев рассказал о приметах и моральной разгрузке во время ралли-рейда «Дакар».Эдуард Николаев: В этом году я потерял 3 кг за время «Дакара». А Чагин – 12 (видео)Эдуард Николаев рассказал о том, как ралли-рейд «Дакар» сказывается на весе!Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!24 января гостем редакции «Советского спорта» станет победитель ралли-марафона «Дакар-2017» Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер».«В сборную СССР в 70-м приезжали ребята, которые гонялись на ралли на «Москвиче»«В сборную СССР в 70-м приезжали ребята, которые гонялись на ралли на «Москвиче»Обозреватель «Советского спорта» восхищен победами российских гонщиков команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар-2017».Дневник «Дакара». Постфактум. Где бы мы еще встретились?Дневник «Дакара». Постфактум. Где бы мы еще встретились?Обозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян вспоминает людей, которых встретил во время ралли-рейда по Южной Америке.Дневник «Дакара». Постфактум. Уехать, чтобы вернутьсяДневник «Дакара». Постфактум. Уехать, чтобы вернутьсяОбозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян делится впечатлениями от двух неделей в команде «КАМАЗ-мастер» на легендарном ралли-рейде.«Сон у нас на втором месте». Пилоты КАМАЗа побывали в гостях «Советского Спорта»«Сон у нас на втором месте». Пилоты КАМАЗа побывали в гостях «Советского Спорта»В гостях у «Советского Спорта» побывали триумфаторы двух ралли-рейдов, «Дакар» и «Африка Эко Рейс», Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов.Сергей Карякин: Бюджет «Дакара» вышел за рамки 10 миллионов рублейПобедитель «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал во сколько обходится участие в ралли-марафоне.Сергей Карякин: Неправильно сравнивать это «Дакар» с предыдущимиПобедитель «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о том, какой ралли-марафон был тяжелее.Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!В пятницу в 17.00 мск гостями редакции «Советского спорта» станут пилоты команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов.Красота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковКрасота – страшная сила! Невероятная галерея тюнингованных грузовиковОтмечаем победу камазовцев на «Дакаре-2017» самой мощной фотогалереей года.Владимир Путин поздравил Карякина с победой на «Дакаре»Президент Российский Федерации Владимир Путин поздравил участника «Дакара» в классе квадроциклов Сергея Карякина с победой на ралли-марафоне .Владимир Чагин: «КАМАЗ-мастер» может пропустить «Дакар» в 2018 годуРуководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что российская команда может пропустить ралли-рейд «Дакар» в 2018 году.Валерий Рейнгольд: КАМАЗы на «Дакаре» гнали, как «Спартак» играет! Ярко и мощно!Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился своим отношением в ралли-рейлу «Дакар» и победе команды «КАМАЗ-мастер».«Чемпионы прилетели!» Как встречали победителей «Дакара» (фото)«Чемпионы прилетели!» Как встречали победителей «Дакара» (фото)Фоторепортаж из аэропорта, где болельщики и журналисты встречали гонщиков-победителей главных ралли-рейдов планетыНасколько внимательно ты следил за событиями «Дакар-2017»? ТестНасколько внимательно ты следил за событиями «Дакар-2017»? ТестТест от «Советского спорта».«Дакар»: ещё больше ярких фактов!«Дакар»: ещё больше ярких фактов!Самые яркие кадры «Дакара-2017»Самые яркие кадры «Дакара-2017»«Советский спорт» собирает для вас лучшие кадры с легендарного ралли-марафона.Айрат Мардеев: Во время «Дакара» мы не ждем помощи от конкурентов, А остальным помогать надоРоссийский гонщик команды «КАМАЗ-мастер», занявший пятое место в итоговом общем зачете «Дакара-2017», рассказал о взаимоотношениях гонщиков во время ралли-рейдов.Владимир Чагин: Из-за отмены этапов «Дакар-2017» стал только тяжелееРуководитель команды «КАМАЗ-мастер» рассказал об особенностях ралли-рейда «Дакар-2017», на котором часть этапов были перенесены или сокращены из-за дождей.
Главные новости
Волейбол
Жиба: Прошу прощения у волейболистов, в российских новостях ни слова правды
Ралли
Эдуард Николаев: Я узнаю свою машину с закрытыми глазами
Другие
Первый канал опроверг информацию о закрытии спортивных новостей
Фигурное катание
Илья Авербух: Сотникова собирается возвращаться в большой спорт
Биатлон
Первый канал будет транслировать гонки чемпионата мира по биатлону
Хоккей
Рене Фазель: Если МОК примет решение о недопуске России до Олимпиады-2018, пойти против него будет тяжело
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с Клаессоном на 3,5 года
Теннис
Серена Уильямс и Мирьяна Лючич-Барони сыграют друг с другом впервые с 1998 года
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Хочу сломать Фергюсону руку, чтобы научить его уважению
Футбол
Бывший защитник «Анжи» Ямбере перешел в АПОЭЛ
все новости