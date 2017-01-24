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Видео: один день из жизни М19

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Организация M19 на своем Youtube-канале опубликовала ролик о жизни игроков команды по League of Legends на буткемпе.


В качестве тренировочной базы была выбрана отреставрированная усадьба 18 века постройки. В доме есть две просторные гостиные, столовая, кухня, 6 спален, к каждой из которых прилагаются свои гардеробная и санузел. Территория приусадебного участка составляет почти 11 га и включает в себя большой парк и яблоневый сад.

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