УЕФА рассмотрит апелляцию Романа Еременко 3 марта

УЕФА рассмотрит апелляцию на дисквалификацию финского полузащитника ЦСКА Романа Еременко 3 марта.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Напомним, Роман Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как в допинг-пробе игрока были обнаружены следы применения кокаина. Она была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2). Впоследствии Роман был дисквалифицирован на два года.

Еременко стал игроком ЦСКА в 2014 году. Ранее он защищал цвета казанского «Рубина» и киевского «Динамо».





