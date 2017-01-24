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Наставник сборной России: Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров сообщил, что прыгунья в длину Дарья Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима».

«На «Русской зиме» мы ждем выступления Анжелики Сидоровой, Марии Кучиной, Дарьи Клишиной и всех остальных. Будет очень интересный турнир. Клишина подтвердила свое участие и будет выступать на «Русской зиме», – цитирует специалиста агентство «Р-Спорт».

Напомним, традиционный турнир по легкой атлетике «Русская зима» пройдет 4-5 февраля в Москве. 

Клишина, которая тренируется за рубежом, была единственной российской легкоатлеткой, выступившей на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

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