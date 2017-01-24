Наставник сборной России: Клишина подтвердила свое участие в турнире «Русская зима»

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Андрей Дмитриев: В чистоте Шубенкова и Кучиной сомнений нет, а к Клишиной есть вопросы. Как ее вообще допустили до Олимпиады! Российский легкоатлет Андрей Дмитриев, информатор нового фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, рассказал, что у него есть сомнения по поводу «чистоты» многих российских спортсменов.

Девушка дня. Именинница Дарья Клишина

День в истории. Дарье Клишиной – 26 лет! 15 января исполняется 26 лет российской легкоатлетке Дарье Клишиной.

Степанова и Клишина смогут выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде Информатор Всемирного антидопингового агентства легкоатлетка Юлия Степанова получит возможность выступить на зимнем чемпионате Европы.

Дарья Клишина: Меня до сих пор трясет, когда я слышу слово Рио Российская прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась ожиданиями от нового сезона и впечатлениями от олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро.

Дарья Клишина: Перед чемпионатом Европы выступлю на двух турнирах в США и одном в Европе Российская прыгунья в высоту Дарья Клишина поделилась своими планами на зимний сезон. Она отметила, что планирует принять участие в двух турнирах в США.

Клишина стала 5-й на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Российская легкоатлетка Дарья Клишина показала пятый результат в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги, который прошел в Париже.

Дарья Клишина: Надеюсь, что ситуация с российской легкой атлетикой вскоре нормализуется Российская легкоатлетка Дарья Клишина верит, что скоро наступят хорошие времена для российской легкой атлетики.

Клишина стала 3-й на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне Российская легкоатлетка Дарья Клишина стала третьей в прыжках в длину на 11-м этапе «Бриллиантовой лиги», который прошел в швейцарской Лозанне.

Клишина стала третьей в прыжках в длину на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне Россиянка Дарья Клишина заняла третье место в прыжках в длину на 11-м этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Лозанне.

Отец Клишиной: Если бы не нервотрепка перед Олимпиадой, Даша могла бы претендовать на медаль Игорь Клишин, отец российской прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, поделился впечатлениями от выступления дочери на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Дмитрий Шляхтин: Клишину нельзя упрекать за выступление на Олимпиаде Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не заслуживает упрека за свое выступление на летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил президент Всероссийской федерации легкой атлетике (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Там, где нас почти нет, день 6. Пока не Шарапова, а Курникова Единственная российская участница легкоатлетического турнира Олимпиады Дарья Клишина разочаровала, заняв девятое место в прыжках в длину.

Сергей Шубенков: Ожидали от Клишиной большего, она способна прыгать дальше Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал выступление прыгуньи в длину Дарьи Клишиной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Лорен Сигрейв: Надеюсь, что буду тренировать Клишину и в 2020-м Тренер Лорен Сигрейв надеется, что российская прыгунья в длину Дарья Клишина будет тренироваться на Олимпийских играх 2020 года в Токио по-прежнему под его руководством.

Дарья Клишина: Я сидела в суде, и это были не лучшие четыре часа моей жизни Обозреватель Sovsport.ru взял интервью у Дарьи Клишиной после ее выступления в финале прыжков в длину на Олимпиаде.

Дарья Клишина: Соревновательной практики немного не хватило Единственная допущенная до Олимпиады-2016 российская легкоатлетка Дарья Клишина призналась, что отсутствие соревновательной практики повлияло на ее выступление на Играх в Рио-де-Жанейро.

Дарья Клишина: Со стороны соперниц никакого негатива не было Единственная допущенная до Олимпиады-2016 российская легкоатлетка Дарья Клишина призналась, что во время участия в Играх не ощущала негативного отношения со стороны соперниц.

Дарья Клишина: Не могу сказать, что довольна результатом Единственная допущенная до Олимпиады-2016 российская легкоатлетка Дарья Клишина прокомментировала свое выступление в прыжках в высоту.