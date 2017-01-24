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Росс Браун: Формула-1 должна стать понятнее для болельщиков

Источник:  ESPNКомментарии

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал о планах организации на ближайшее время.

«Мы знаем, чего хотят фанаты. Все болельщики желают увидеть обгоны, борьбу, шоу и понимать, что происходит. Наша главная цель – простота. В последние пару лет я наблюдал за Формулой-1, как зритель, и даже я не понимал, что вообще происходит», – приводит слова Брауна ESPN со ссылкой на BBC Radio Five.

Отметим, что накануне стало известно об отставке Берни Экклстоуна.

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