Дмитрий Шляхтин: Почему Дмитриев обратился не в ВФЛА, а к телеканалу ARD?

Всероссийская федерация легкой атлетики призвала спортсменов сообщать информацию о допинговых нарушениях ей, а не немецкому телеканалу ARD.

- Абсолютно понимаем Андрея Дмитриева, но у нас один вопрос: почему он сразу не обратился к ВФЛА с этими вопросами, зачем пошел к ARD? Мы должны решать наши внутренние проблемы внутри страны.Нам, наоборот, важно как можно больше получать такой информации и оперативно на нее реагировать, чтобы российская легкая атлетика была чистой от допинга, - цитирует главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина агентство ТАСС.

Ранее Андрей Дмитриев стал информатором немецкого телеканала ARD, выпустившего новый документальный фильм о допинге в российском спорте.

Спортсмен планирует выступить на ближайшем зимнем национальном чемпионате, который пройдет 19-21 февраля.

