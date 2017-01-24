Джака оскорбил на расовой почве сотрудника аэропорта в Лондоне
Согласно информации издания The Telegraph, полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака обвиняется в оскорблении на расовой почве.
По информации источника, вечером 23 января игрок сборной Швейцарии провожал приятеля на рейс в Германию, однако тот опоздал и ему было отказано в посадке на борт.
После этого футболист «пушкарей» албанского происхождения оскорбил сотрудника лондонского аэропорта Хитроу. Отмечается, что Джака был допрошен полицией и заявил, что не говорил подобных слов сотруднику аэропорта.
Отметим, что на прошедших выходных полузащитник получил вторую красную карточку в сезоне в матче с «Бернли» (2:1) и будет дисквалифицирован на четыре матча.
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