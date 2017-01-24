Джака оскорбил на расовой почве сотрудника аэропорта в Лондоне

Согласно информации издания The Telegraph, полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака обвиняется в оскорблении на расовой почве.

По информации источника, вечером 23 января игрок сборной Швейцарии провожал приятеля на рейс в Германию, однако тот опоздал и ему было отказано в посадке на борт.

После этого футболист «пушкарей» албанского происхождения оскорбил сотрудника лондонского аэропорта Хитроу. Отмечается, что Джака был допрошен полицией и заявил, что не говорил подобных слов сотруднику аэропорта.

Отметим, что на прошедших выходных полузащитник получил вторую красную карточку в сезоне в матче с «Бернли» (2:1) и будет дисквалифицирован на четыре матча.