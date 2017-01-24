M-1 Challenge 75. Реванш между Торресом и Мясниковым пройдет в Москве

3 марта в Москве в рамках турнира M-1 Challenge 75 пройдет бой в среднем весе, в котором будут участвовать Энок Солвес Торрес (Испания, 19-9-1) и Валерий Мясников (Industrials Team, 10-1-2).

Первый бой между этими бойцами состоялся в июне прошлого года и тогда в жаркой зрелищной схватке победитель так и не был выявлен.

По итогам трех раундов большинством голосов судей была объявлена ничья. После этого боя «Русский молот» не выступал, залечивая травмы. Испанец же выступил на турнире Hombres De Honor, где за 2 минуты нокаутировал не знавшего доселе поражений бразильского проспекта Лади Голарта. Этот успех не остался незамеченным и Энок получил приглашение из UFC, однако предпочел остаться в российском промоушене, чтобы побороться за титул чемпиона в случае успеха в повторном поединке с Мясниковым и последующих боях.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Супербой

(До 84 кг), TBA - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

TBA - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1



(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2



(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2

(До 68 кг), Алексей Сотников (Украина), 4-1 - Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец)