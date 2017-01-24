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Стал известен состав сборной России на чемпионат мира

Источник:  Федерация санного спорта РоссииКомментарии

Тренерский штаб сборной России огласил состав на чемпионат мира-2017. Об этом сообщает пресс-служба Федерации санного спорта России.

Отмечается, что на турнире выступят Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова и двухместные экипажи Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

«Можно сказать, что наша команда выходит на качественно новый уровень выступления на соревнованиях мирового уровня, когда может соперничать на равных с лидерами санного спорта, такими, как Германия, Австрия - Приходит стабильность, ребята осознают, что способны побеждать не на одном-двух этапах, а выступать результативно систематически», – сказал главный тренер сборной России Альберт Демченко.

Напомним, чемпионат мира пройдет в австрийском Инсбруке с 27 по 29 января.

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