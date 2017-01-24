Проведению «Гран-при России» в связи с отставкой Экклстоуна ничто не угрожает

Отставка генерального промоутера «Формула-1» Берни Экклстоуна не должно повлиять на проведение в Сочи «Гран-при России»-2017.

- «Формула-1» в силе, в связи с отставкой Экклстоуна ей ничего не угрожает. «Гран-при России» стоит в календаре мероприятий, - цитирует представителя вице-премьера Дмитрия Козака агентство ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о том, что компания Liberty Media купила Формулу-1, после чего бизнесмен Чейз Кэри сменил Берни Экклстоуна на посту исполнительного директора серии.

Экклстоун, возглавлявший Формулу-1 на протяжении 40 лет, станет почетным президентом «Больших призов».

Четвертый в истории «Гран-при России» пройдет на автодроме в Сочи с 27 по 30 апреля.













