«Уралочка» проиграла турецкому клубу на групповом этапе Лиги чемпионов
Волейболистки «Уралочки» в домашнем матче третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов уступили турецкому клубу «Эджзаджибаши».
После этой встречи представитель РФ в турнирной таблице группы D занимает третье место, одержав в трех матчах одну победу. В активе турецкой команды – две победы и первое место.
Отметим, что в плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.
В следующем матче соперники вновь сыграют друг с другом, встреча состоится 8 февраля в Турции.
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