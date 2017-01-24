«Уралочка» проиграла турецкому клубу на групповом этапе Лиги чемпионов

Волейболистки «Уралочки» в домашнем матче третьего тура группового этапа женской Лиги чемпионов уступили турецкому клубу «Эджзаджибаши».

После этой встречи представитель РФ в турнирной таблице группы D занимает третье место, одержав в трех матчах одну победу. В активе турецкой команды – две победы и первое место.

Отметим, что в плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.

В следующем матче соперники вновь сыграют друг с другом, встреча состоится 8 февраля в Турции.



