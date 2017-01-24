Бушманов возглавил молодежную сборную России

Российский футбольный союз официально сообщил о подписании контракта с Евгением Бушмановым в качестве старшего молодежной сборной России.

Контракт специалиста рассчитан до 15 июля 2019 года.

- Очень признателен руководству Российского футбольного союза и лично Виталию Леонтьевичу Мутко за предложение возглавить молодежную сборную России. Это очень интересная и ответственная работа, за которую я с удовольствием готов взяться. Для меня это, безусловно, новый вызов. Уже на текущей неделе состоится жеребьевка отборочного раунда Чемпионата Европы, по результатам которой мы узнаем соперников и календарь матчей. Будем от этого отталкиваться и строить учебно-тренировочный процесс.

Календарем ФИФА в марте предусмотрено окно для международных матчей, именно в эти сроки состоится мое знакомство со сборной, которая будет составлена из игроков не старше 1996 года рождения. Задача абсолютно понятна – завоевать путевку в финальную стадию ЕВРО-2019. Также хотел бы выразить благодарность руководству московского «Спартака», в структуре которого я работал со второй командой, - цитирует Бушманова официальный сайт РФС.

26 января в Швейцарии состоится жеребьевка отборочного цикла ЧЕ-2019 (U-21), по результатам которой россияне узнают своих соперников по групповому этапу турнира.

Ранее Евгений Бушманов покинул пост главного тренера «Спартака-2». В данный момент команда занимает шестую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. В 2010 году бывший защитник сборной России тренировал подмосковные «Химки».





