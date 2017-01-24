Тибо Куртуа: Коста? Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам это на руку

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа высказался о ситуации нападающего «синих» Диего Косты, который, как сообщалось ранее, повздорил с наставником команды Антонио Конте.

Отметим, что в последнем матче «Челси», который состоялся в рамках 22-го тура АПЛ с «Халл Сити», испанский нападающий забил гол.

«Мы были абсолютно спокойны на этот счет, потому что знали, как обстоит ситуация с Диего. Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам на руку подобные вещи. Но мы знали, что это была всего лишь незначительная травма, и иногда приходится пропустить одну игру. Вчера он вернулся в состав, был полностью готов к игре и забил гол. Это здорово».

На прошлой неделе о нем много говорили. Он был спокоен, усердно работал на тренировках, что и продемонстрировал этой во вчерашней игре», – сказал Куртуа.

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