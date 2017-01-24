Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс6:4, 7:6Павлюченкова
Баскетбол  УНИКС81 : 86Фенербахче
Баскетбол  Жальгирис- : -ЦСКА
Хоккей  Амур1 : 2Слован
Хоккей  Динамо Минск3 : 3Автомобилист
Футбол  Марокко- : -Кот-д'Ивуар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тибо Куртуа: Коста? Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам это на руку

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа высказался о ситуации нападающего «синих» Диего Косты, который, как сообщалось ранее, повздорил с наставником команды Антонио Конте.

Отметим, что в последнем матче «Челси», который состоялся в рамках 22-го тура АПЛ с «Халл Сити», испанский нападающий забил гол.

«Мы были абсолютно спокойны на этот счет, потому что знали, как обстоит ситуация с Диего. Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам на руку подобные вещи. Но мы знали, что это была всего лишь незначительная травма, и иногда приходится пропустить одну игру. Вчера он вернулся в состав, был полностью готов к игре и забил гол. Это здорово».

На прошлой неделе о нем много говорили. Он был спокоен, усердно работал на тренировках, что и продемонстрировал этой во вчерашней игре», – сказал Куртуа.

Читайте также: 

Антонио Конте: Надеюсь, Коста положил конец разговорам, которые ходят вокруг

«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей АнглииСпасти нерядового Райана. За кого после травмы черепа переживают по всей АнглииРайан Мэйсон из скромного «Халла» не был таким уж известным на поле. А теперь на внимании к нему некоторые пытаются даже нажиться.«Ты должен быть в школе». Как Бэкхем наказал сына в инстаграме«Ты должен быть в школе». Как Бэкхем наказал сына в инстаграмеБруклин Бекхэм вместо уроков общался с подписчиками в социальных сетях и забыл, что его знаменитый отец там тоже зарегистрирован.Тибо Куртуа: Китай? Я предпочитаю играть в больших клубах, зарабатывать чуть меньше и завоевывать трофеиГолкипер «Челси» Тибо Куртуа оценил нынешний сезон «синих» и заявил, что его не интересуют предложения из Китая.Почему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивятПочему в Англии стали меньше смотреть футбол? Цифры, которые вас точно удивятА «Челси» в этом сезоне крут не только потому, что лидирует в АПЛ с отрывом.Иванович может перейти в «Эвертон», Джагелка – в «Сандерленд»Защитник «Челси» Бранислав Иванович может стать игроком «Эвертона». Не исключено, что он станет заменой Филу Джагелке.Сеск Фабрегас: Мне нужно показывать Конте, что я заслуживаю игратьПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после матча 22-го тура АПЛ с «Халл Сити» (2:0) оценил свое положение в лондонской команде.Кэйхилл и Терри посетили Мэйсона в больницеПолузащитника «Халл Сити» Райана Мэйсона посетили игроки «Челси» Гари Кэйхилл и Джон Терри. Напомним, что в матче с «Челси» (0:2) Мэйсон получил травму именно в столкновении с Кэйхиллом.Удаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛУдаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 22-м туре английской премьер-лиги.Представители «Халла» посетили Мэйсона после операции, он начал говорить«Халл Сити» на своей странице в Facebook сообщил новую информацию о состоянии здоровья полузащитника Райана Мэйсона.«МЮ» и «Челси» готовы выложить за Бэйла 172 миллиона фунтов«Манчестер Юнайтед» и «Челси» по окончании этого сезона поспорят за нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает The Sun.Полузащитник «Халла» Мэйсон перенес операцию после перелома кости черепа и находится в стабильном состоянииВ Лондоне был прооперирован полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон. Напомним, что он получил серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2).«Челси» поборется с «Зенитом» за РаноккьюВ борьбу за защитник «Интера» Андреа Раноккью включился лондонский «Челси», сообщает Сalcioline.com.Антонио Конте: Рад за Диего Косту. Теперь спекуляции о его будущем законченыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте похвалил нападающего Диего Косту за игру в матче 22-го тура против «Халл Сити» (2:0). Он отметил, что спекуляциям по поводу будущего игрока положен конец.Антонио Конте: Надеюсь, Коста положил конец разговорам, которые ходят вокругАнтонио Конте: Надеюсь, Коста положил конец разговорам, которые ходят вокругГлавный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов после матча 22-го тура АПЛ с «Халл Сити» (2:0).Хавбек «Халла» Мэйсон получил перелом черепа в матче с «Челси» (видео)Полузащитник «Халл Сити» в Райан Мэйсон в матче 22-го тура против «Челси» (0:2) получил перелом черепа, сообщает официальный сайт «тигров».Голы Косты и Кэйхилла принесли «Челси» победу над «Халл Сити»Голы Косты и Кэйхилла принесли «Челси» победу над «Халл Сити»«Челси» дома взял верх над «Халл Сити» (2:0) в 22-м туре чемпионата Англии.«Челси» – «Халл Сити». На трибунах почтили память известного болельщика хозяевНа 55-й минуте матча 22-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Халл Сити» зрители на трибунах аплодировали в честь погибшего болельщика «Челси» Карла О’Брайена по прозвищу Вюрцель. Он погиб в конце прошлого года.«Челси» – «Халл Сити». Гости сделали вторую вынужденную замену, на поле вышел НиассВ матче 22-го чемпионата Англии «Челси» - «Халл Сити» гостям пришлось сделать вторую вынужденную замену. Травму получил защитник Кертис Дэвис.«Челси» – «Халл Сити». Диего Коста вернулся в стартовый состав и забил голФорвард «Челси» Диего Коста вернулся в стартовый состав команд в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Халл Сити». В концовке первого тайма он открыл счет.«Челси» – «Халл Сити». Полузащитник гостей Мейсон получил серьезную травмуПолузащитник «Халл Сити» Райан Мейсон получил серьезное повреждение в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Челси». Из-за этого он был заменен.
Главные новости
Футбол
Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клуб
Футбол
Дмитрий Гунько назначен главным тренером «Спартака-2»
Футбол
Тибо Куртуа: Коста? Пресса занимается спекуляциями, и, возможно, другим командам это на руку
Футбол
Никита Симонян: Бушманов – лучшая кандидатура для молодежной сборной
Футбол
Бушманов возглавил молодежную сборную России
Формула-1
Проведению «Гран-при России» в связи с отставкой Экклстоуна ничто не угрожает
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: Почему Дмитриев обратился не в ВФЛА, а к телеканалу ARD?
Футбол
УЕФА рассмотрит апелляцию Романа Еременко 3 марта
Хоккей
Александр Лукашенко: То, как хоккеисты минского «Динамо» вели себя на площадке – ни в какие ворота не лезет
Эдуард Николаев: В этом году я потерял 3 кг за время «Дакара». А Чагин - 12 (видео)
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Тибо Куртуа
Тибо Куртуавсе новости