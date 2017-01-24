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Дмитрий Гунько назначен главным тренером «Спартака-2»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Пост главного тренера «Спартака-2» занял 40-летний Дмитрий Гунько.

«Во второй команде «Спартака» и дубле красно-белых произошли перемены. Сегодня ФК «Спартак-Москва» и Евгений Бушманов расторгли трудовой договор по соглашению сторон в связи с тем, что 45-летний специалист возглавил молодежную сборную России. Вместе с ним клуб покинули тренеры Андрей Коновалов и Василий Кузнецов, которые присоединятся к работе с лучшими российскими футболистами до 21 года, а также начальник команды Юрий Бавыкин. Тренер по физподготовке Александр Зайченко со вторника начнет заниматься со спартаковскими дублерами.

Завтра к обязанностям главного тренера «Спартака-2» приступит Дмитрий Гунько, до сегодняшнего дня руководивший молодежным составом «Спартака». В тренерский штаб 40-летнего специалиста войдут помогавшие ему в дубле Владимир Джубанов, Ринат Дасаев и Рамиль Шарипов. Должность начальника команды в «Спартаке-2» займет Сергей Гуменный», - говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

Дмитрий Гунько завершил карьеру игрока в 2005 году. Он играл за «Спартак-2», «Тюмень», «Спартак-Чукотку», тульский «Арсенал» и владимирское «Торпедо».

18 марта 2014 года, после увольнения Валерия Карпина, Гунько был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака».

В данный момент «Спартак-2» занимает шестую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ. 

Бушманов возглавил молодежную сборную России

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