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Сахо, выбирая между «Спартаком» и «Саутгемптоном», склоняется к переходу в московский клуб

Источник:  Le10sportКомментарии

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание le10sport.

По информации источника, на игрока сборной Франции по-прежнему претендует московский «Спартак». Отмечается, что в услугах футболиста также заинтересован «Саутгемптон».

Сейчас Сахо решил взять паузу, чтобы обдумать этот вопрос, но, как сообщает источник, он больше склоняется к переходу в стан красно-белых, поскольку предложение от российского клуба является очень выгодным с финансовой точки зрения.

Ранее сообщалось, что на Сахо также претендуют «Суонси», который предложил за него 23 млн евро и турецкий «Галатасарай».

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел во всех турнирах 5 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.

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