Евгения Медведева: Хотела бы попробовать исполнить четверной сальхов в конце сезона

Российская фигуристка Евгения Медведева собирается исполнить прыжок в четыре оборота на заключительном отрезке сезона-2016/17.

- Фигурное катание не стоит на месте, нужно придумывать и пробовать что-то новое. Иногда мне хотелось исполнить что-то, что в понимании тренера делать еще слишком рано. Например, четверной сальхов, мне это интересно, я хотела бы попробовать в конце сезона, - сказала Медведева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, с 23 по 29 января в Остраве проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. Евгения Медведева выиграла этот турнир в прошлом году.

