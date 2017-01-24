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Журналист: Возможно, Конте позвонил в Россию, чтобы узнать о Марио Фернандесе

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Журналист The Guardian Александр Горюнов в эфире программы «Все на футбол» рассказал некоторые подробности возможного трансфера защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Челси».

«Сейчас в британской прессе нет ровным счетом ничего о потенциальной сделке «Челси» с Марио Фернандесом. Я решил расследовать это дело в прошедшие выходные. Конечно, был вариант спросить у Конте сразу после игры, но он на такие вопросы не отвечает.

Вполне возможно, Конте решил проявить собственную инициативу и позвонил в Россию, чтобы узнать об этом игроке. Но для того, чтобы совершить крупную сделку, должны сойтись звезды, то есть должны согласиться Грановская и Эменало. Летом Конте был не очень доволен работой этого трансферного комитета. Относится ли Марио Фернандес, чья стоимость составляет 12-15 млн евро, к статусу большой сделки, – я не уверен», – сказал Горюнов.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник армейцев провел во всех турнирах за столичный клуб 23 матча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его контракт с ЦСКА рассчитан до 2019 года.

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