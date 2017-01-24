Алексей Евсеев: Новички «Зенита-2» не тушуются. Они техничные и быстрые, хорошо влились в коллектив

Полузащитник «Зенита-2» Алексей Евсеев поделился впечатлениями от сбора в Испании.

- По интенсивности эти сборы как-то отличаются от многочисленных предыдущих?

- Первые после отпуска сборы всегда самые сильные по нагрузке, потому что закладывается фундамент на весь сезон. Мы делаем это с мячом, так что нам хорошо. Гораздо сложнее было бы, если мы бегали просто без мяча. Все ребята готовы к нагрузкам, знают упражнения, знают, сколько они будут длиться и что нужно делать.

- Каким компонентам футбола уделяется больше всего внимания на сборе в Испании?

- Здесь мы постоянно работаем с мячом, поэтому есть все упражнения: и удары, и удержание, и на технику.

- Накануне вам из-за травмы не удалось принять участия в победе над «Севильей Б». Какое настроение было после этой игры?

- Партнеры отмечали, что игра получилась тяжелой. У «Севильи» командная игра поставлена лучше, чем у «Кадиса», хотя у предыдущего нашего соперника индивидуально футболисты посильнее. «Севилье» было легче противостоять один в один. Со стороны показалось, что первый матч на сборах был интенсивнее второго.

- В Испании работает большая группа молодых футболистов. Как их приняли?

- У нас дружная команда. Мы любого принимаем. Новички не тушуются. Все они техничные и быстрые, поэтому хорошо влились в коллектив, - приводит слова Евсеева официальный сайт «Зенита».

Напомним, на сборе в Испании «Зенит-2» провел два матча: против «Кадиса Б» (1:2) и «Севильи Б» (3:2). Следующую встречу петербуржцы проведут 26 января против «Сан-Фернандо».

Евсеев в сезоне-2016/17 провел 15 игр и забил два гола.

«Зенит-2» после осенней части ФНЛ занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. Ближайший матч чемпионата сине-бело-голубые сыграют 8 марта с «Нефтехимиком».