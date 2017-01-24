Президент UFC: Боя Пакьяо – Макгрегор не будет. Мне не нравится Боб Арум

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию о возможном проведении поединка между популярным бойцом ММА Коннором Макгрегором и чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 66,68 кг Мэнни Пакьяо.

- Мне нравится Пакьяо, но мне не нравится его промоутер Боб Арум. Вы можете сказать ему, чтобы он сохранил свои деньги и не звонил сюда, потому что мы просто не будем иметь с ним дело, - заявил Уайт.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор может провести поединок по правилам бокса Флойдом Мэйвезером-младшим.



22 апреля Пакьяо сразится с малоизвестным австралийцем Джеффом Хорном.



Филиппинец, избранный в Сенат своей страны, завоевывал титулы в восьми весовых категориях. В данный момент он является чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO.

38-летний Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя завершил вничью.