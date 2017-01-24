Илья «Lil» Ильюк: Хотелось бы извиниться перед всеми фанатами, кто нас поддерживал

Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк записал влог, в котором рассказал о причинах поражения команды на Dota Pit League Season 5, извинился за результаты коллектива и поделился планами на будущее.



«Сыграли хуже, чем обычно, не знаю по каким причинам. Сперва мы выиграли у Elements, потом проиграли OG, и поражение от OG в первой игре совсем выбило из колеи некоторых участников моей команды, и поэтому мы просто отдали вторую игру. После всего этого мы были абсолютно не в форме, чтобы потом играть против Faceless.



Вообще тяжело играть в таких условиях, когда приезжаешь на первую игру, часа 2,5 разбираешься с компами, играешь best-of-3 за один час, а потом 15 часов просто сидишь на месте проведения из-за задержек. А потом в 12 часов ночи «катаешь» против нормальных противников. Очень жаль, что в 2017 году проводятся такие турниры, где огромное количество задержек, 30 фпс и «вырубается» монитор.



Будем месяц закрыто тренироваться, поэтому отказались от официальных игр, чтобы «не палить страты». Хотелось бы извиниться перед всеми фанатами, кто нас поддерживал. Мы сами не особо в духе и не особо рады этому результату. Следующие наши игры — это квалы на DAC, может быть еще какие-то турниры, которые еще не анонсированы. Вообще, основная цель — это «мажор». Вряд ли нам дадут инвайт, но СНГ-квалы не такие сложные и если хорошо постараться, то можно и выиграть».



Напомним, что Virtus.pro покинула Dota Pit Season 5 после поражения от команды Team Faceless со счетом 0:1 в нижней сетке турнира.



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