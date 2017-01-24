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УНИКС проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Казанский УНИКС потерпел поражение от стамбульского «Фенербахче» в матче регулярного сезона Евролиги. 

Самым результативным игроком матча стал центровой казанской команды Артем Параховский. Он набрал 21 очко, совершил 9 подборов и отдал 1 передачу.

В данный момент УНИКС занимает 12-е место в турнирной таблице регулярного сезон Евролиги, а «Фенербахче» — четвертое.

Матч

УНИКС - Фенербахче - 81:86

Место и дата

24 января 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция



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