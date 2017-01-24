УНИКС проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Казанский УНИКС потерпел поражение от стамбульского «Фенербахче» в матче регулярного сезона Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал центровой казанской команды Артем Параховский. Он набрал 21 очко, совершил 9 подборов и отдал 1 передачу.
В данный момент УНИКС занимает 12-е место в турнирной таблице регулярного сезон Евролиги, а «Фенербахче» — четвертое.
Матч
УНИКС - Фенербахче - 81:86
Место и дата
24 января 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически