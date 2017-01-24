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Давид Де Хеа: Счастлив выступать за «Юнайтед», сейчас я силен, как никогда

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, которым по-прежнему интересуется мадридский «Реал», рассказал о своем психологическом и физическом состоянии. 

«Чувствую себя отлично. Я действительно счастлив играть за «Юнайтед» и сборную Испании. Думаю, сейчас я силен, как никогда, но мне нужно сохранить этот настрой и форму до конца текущего сезона», – сказал футболист, слова которого приводит Goal.

Ранее стало известно, что испанец не перешел в «Реал» летом 2015 года, поскольку представители обоих клубов не успели оформить все нормативные документы. 

В нынешнем сезоне 25-летний Де Хеа провел на клубном уровне 29 матчей, пропустил 27 голов и в девяти встречах оставлял свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt.de оценивает вратаря «МанЮнайтед» в 40 млн евро.

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