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Александр Кержаков: Во время ЧМ-2018 можно собрать звездную команду и провести матч на Дворцовой площади

Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о возможных мероприятиях в Петербурге во время чемпионата мира-2018.

- Можно организовать мини-чемпионат по футболу среди болельщиков. Или, например, провести футбольный матч на Дворцовой площади, собрать звездную команду. Нужно оставить память и впечатления у болельщиков о нашем городе не только как о городе, славном своей архитектурой, но и как об интересном месте, - приводит слова Кержакова «Интерфакс».

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Напомним,  чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Финал состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Первый матч на новом стадионе в Петербурге пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

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