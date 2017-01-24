«Уфа» расторгла контракт с Диего Карлосом
Как сообщает официальный сайт «Уфы», российский клуб расстался с с бразильским нападающим Диего Карлосом.
«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Диего Карлоса за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» – сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, игрок выступал за «Уфу» с 2012 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард сыграл в РФПЛ четыре матча, не отметившись голевыми действиями на поле.
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