Защитник «Лестера» Эрнандес вернулся в чемпионат Испании

Как сообщает официальный сайт «Лестера», защитник Луис Эрнандес пополнил ряды «Малаги».

О сроках его контракта с новой командой, а также сумме трансфера источник не уточняет.

Напомним, Эрнандес стал игроком «лис» минувшим летом, перейдя в стан действующего чемпиона Англии из хихонского «Спортинга».

В нынешнем сезоне защитник провел за «Лестер» во всех турнирах 10 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

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