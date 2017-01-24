Защитник «Лестера» Эрнандес вернулся в чемпионат Испании
Как сообщает официальный сайт «Лестера», защитник Луис Эрнандес пополнил ряды «Малаги».
О сроках его контракта с новой командой, а также сумме трансфера источник не уточняет.
BREAKING: Luis Hernández has completed a permanent transfer from #lcfc to @MalagaCF_en - https://t.co/UAAzgqJj54 pic.twitter.com/TgiiIbQtv4— Leicester City (@LCFC) 24 января 2017 г.
Напомним, Эрнандес стал игроком «лис» минувшим летом, перейдя в стан действующего чемпиона Англии из хихонского «Спортинга».
В нынешнем сезоне защитник провел за «Лестер» во всех турнирах 10 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.
Читайте также:
Зинедин Зидан – журналисту: Гризманн хороший игрок, вы это хотели услышать?
«Барселона восхищается Коутиньо». Почему бразилец переедет в чемпионат Испании?
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически