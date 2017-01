Защитник «Лестера» Эрнандес вернулся в чемпионат Испании

Как сообщает официальный сайт «Лестера», защитник Луис Эрнандес пополнил ряды «Малаги».

О сроках его контракта с новой командой, а также сумме трансфера источник не уточняет.

BREAKING: Luis Hernández has completed a permanent transfer from #lcfc to @MalagaCF_en - https://t.co/UAAzgqJj54 pic.twitter.com/TgiiIbQtv4