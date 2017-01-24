В 9-м туре на турнире в Вейк-ан-Зее выиграл только Карлсен
На турнире в Вейк-ан-Зее завершился 9-й тур, результативной получилась лишь одна партия – чемпион мира Магнус Карлсен белыми обыграл голландца Люка ван Вели.
Все трое россиян завершили свои партии вничью. Сергей Карякин черными не смог сломить сопротивление поляка Радослава Войташека, Ян Непомнящий также разошелся миром с индусом Пенталом Харикришной, а Дмитрий Андрейкин – с украинцем Павлом Эльяновым. Завтра на турнире пройдет 10-й тур.
СТАТИСТИКА
9-й тур
Карлсен (Норвегия) - ван Вели (Голландия) – 1:0, Карякин (Россия) – Войташек (Польша), Непомнящий (Россия) – Харикришна (Индия), Андрейкин (Россия) – Эльянов (Украина), Гири (Голландия) – Раппопорт (Венгрия), Со (США) – Аронян (Армения), Вэй И (Китай) - Адхибан (Индия) – ничьи.
Положение участников: 1. Со – 6 2-4. Карлсен, Вэй И, Эльянов – по 5,5; 5-7. Адхибан, Аронян, Карякин – по 5, 8-9. Харикришна, Гири – по 4,5; 10-11. Андрейкин, Войташек – по 4; 12-13. Раппорт, Непомнящий – по 3,5; 14. ван Вели – 1,5.