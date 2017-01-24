Иван Штырков: Перестал уважать Монсона как человека, не хочу даже вспоминать бой с ним

Российский боец смешанного стиля Иван Штырков, который 18 ноября прошлого года победил в Екатеринбурге знаменитого бразильца Антонио Силву, рассказал о своем отношении к американскому бойцу Джеффу Монсону.

– Джефф Монсон после боя с тобой обвинил RMC Promotions в обмане. Мол, ваш поединок должен был быть показательным. В итоге ты его нокаутировал, а после сказал, что из-за выходок американца твое отношение к нему резко поменялось.

– К Джеффу у меня никакой агрессии. Когда только договаривались о бое, у меня было о нем только положительное мнение, уважение. Все-таки мужику 45 лет, и он в такой форме, красавец, бился. Но я разочаровался в его поведении, перестал уважать Монсона как человека. Не ожидал такого, теперь даже не хочется вспоминать бой с ним. Жаль, что при виде денег понятие морали в спорте уходит на второй план.

– Правда, что перед боем Монсон подошел к тебе и сказал, что у него травма, и он не может драться в полную силу?

– Он ко мне подходил, но только не перед самим поединком. Был разговор и с Алексеем Титовым об этом, на что я пожал плечами и ответил: «Ты либо выходишь драться, либо нет». Джефф, наверное, хотел и на бой не выйти, и денег заработать, – сказал Штырков в интервью Вloodandsweat.ru.