Денис Гольцов: Если следующим меня ждет бой с Андришаком, я готов

Чемпион лиги ACB в тяжелом весе Денис Гольцов прокомментировал победу поляка Михала Андришака над эстонцем Денисом Смолдаревым на турнире ACB 52.

«Победителей, конечно, не судят. Андришак выиграл тот бой, в этом нет никаких сомнений. Но, на мой взгляд, Денис допустил грубую техническую ошибку, за что поплатился. Так что я бы описал результат этого боя не как «Андришак выиграл», а как «Смолдарев дал повод себя победить». Мне показалось, что Денис подошел к бою не в лучшей форме. Я думал, что он выиграет за 1-2 минуты, я знаю, что ему это по силам. Возможно в дело вмешалась травма. Что ж, если следующим меня ждет бой с Андришаком, я готов. Но таких подарков с моей стороны он не дождется», - сказал Гольцов.