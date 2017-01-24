Минское «Динамо» одолело «Автомобилист», Петтерссон отметился ассистентским покером
Хоккеисты минского «Динамо» одержали домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча между командами завершилась со счетом 5:3 ОТ.
В составе победителей точными бросками отметились Евгений Лисовец, Мэтт Эллисон, Аарон Палушай, Роман Граборенко и Марк-Андре Граньяни, а у проигравших - Артем Гареев, Михал Чайковски, Алексей Михнов и Александр Торченюк.ъ
В следующем матче «Динамо» сыграет 26 января с «Югрой», «Автомобилист» в тот же день встретится на выезде с «Йокеритом».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Автомобилист - 5:4 О.Т. (2:1, 2:2, 0:1, 1:0)
Голы:
Лисовец (Эллисон, Петтерссон), 6:44 (1:0). Гареев (Коукал, Журавлёв), 9:02 (1:1). Эллисон (Петтерссон), 16:12 (2:1). Чайковски (Гареев), 24:41 (2:2). Михнов (Мегалинский, Чайковски), 24:59 (2:3). Палушай (Эллисон, Граньяни), 30:29 (3:3). Граборенко (Петтерссон, Граньяни), 37:19 (4:3). Торченюк (Симаков), 58:14 (4:4). Граньяни (Петтерссон), 60:29 (5:4).
Место и дата
24 января 20:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция