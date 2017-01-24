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Минское «Динамо» одолело «Автомобилист», Петтерссон отметился ассистентским покером

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты минского «Динамо» одержали домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча между командами завершилась со счетом 5:3 ОТ. 

В составе победителей точными бросками отметились Евгений Лисовец, Мэтт Эллисон, Аарон Палушай, Роман Граборенко и Марк-Андре Граньяни, а у проигравших - Артем Гареев, Михал Чайковски, Алексей Михнов и Александр Торченюк.ъ

В следующем матче «Динамо» сыграет 26 января с «Югрой», «Автомобилист» в тот же день встретится на выезде с «Йокеритом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Мн - Автомобилист - 5:4 О.Т. (2:1, 2:2, 0:1, 1:0)

Голы:

Лисовец (Эллисон, Петтерссон), 6:44 (1:0). Гареев (Коукал, Журавлёв), 9:02 (1:1). Эллисон (Петтерссон), 16:12 (2:1). Чайковски (Гареев), 24:41 (2:2). Михнов (Мегалинский, Чайковски), 24:59 (2:3). Палушай (Эллисон, Граньяни), 30:29 (3:3). Граборенко (Петтерссон, Граньяни), 37:19 (4:3). Торченюк (Симаков), 58:14 (4:4). Граньяни (Петтерссон), 60:29 (5:4).

Место и дата

24 января 20:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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