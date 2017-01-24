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ВФЛА: Последние случаи нетерпимости допинга свидетельствуют о вере в чистый спорт

Источник:  Всероссийская федерация легкой атлетики России (ВФЛА)Комментарии

Президент ​Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал о планах организации на ближайшее время.

«Федерацией проведена работа по анализу количества нарушений антидопинговых правил в каждой тренерской группе. Минспорта РФ и РУСАДА будут проинформированы о результатах этой работы для соответствующего реагирования. Принято решение, что по каждому последующему случаю употребления допинга будет проводиться тщательное расследование с применением санкций не только к спортсмену, но и к его тренеру. Напоминаем, что в соответствии с трудовым законодательством тренер обязан принимать меры по предупреждению нарушений спортсменом общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.

ВФЛА приветствует образование антидопинговой среды в российской легкой атлетике как одного из критериев восстановления в ИААФ. Последние случаи нетерпимости допинга в среде спортсменов и информирования об этом широкой общественности в СМИ и интернет-ресурсах свидетельствуют о вере в чистый спорт. Федерация готова самостоятельно реагировать на объективные случаи нарушения антидопинговых правил. Именно для этой цели создана горячая линия и до всего легкоатлетического сообщества доведен электронный адрес (maria_t@rusathletics.com), на который можно присылать любую информацию о допинговых нарушениях и предложениях по совершенствованию антидопинговой работы. Считаем, что именно таким образом, конструктивно сотрудничая, можно свести к минимуму случаи употребления допинга», – сказал  Шляхтин.

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