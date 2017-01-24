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ЦСКА впервые в истории уступил «Жальгирису» в Евролиге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Жальгириса» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги одержали домашнюю победу над московским ЦСКА (79:74).

Самым результативным игроком матча стал канадский защитник хозяев Кевин Пангос, который набрал 21 очко, совершил один подбор и отдал 3 передачи.

Несмотря на поражение, армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице, а «Жальгирис» занимает 12-е место.

Отметим, что литовский клуб обыграл ЦСКА впервые в рамках Евролиги. Счет в очном противостоянии – 18-1 в пользу армейцев.

Регулярный чемпионат Евролиги
19-й тур

Матч

Жальгирис - ЦСКА - 79:74

Место и дата

24 января 21:00, Жальгирис Арена, Онлайн-трансляция

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