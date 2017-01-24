ЦСКА впервые в истории уступил «Жальгирису» в Евролиге
Баскетболисты «Жальгириса» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги одержали домашнюю победу над московским ЦСКА (79:74).
Самым результативным игроком матча стал канадский защитник хозяев Кевин Пангос, который набрал 21 очко, совершил один подбор и отдал 3 передачи.
Несмотря на поражение, армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице, а «Жальгирис» занимает 12-е место.
Отметим, что литовский клуб обыграл ЦСКА впервые в рамках Евролиги. Счет в очном противостоянии – 18-1 в пользу армейцев.
Регулярный чемпионат Евролиги
19-й тур
Матч
Место и дата
24 января 21:00, Жальгирис Арена, Онлайн-трансляция
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