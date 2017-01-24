«Зенит» уступил «Хапоэлю» в Еврокубке, Тулсон набрал 27 очков
«Зенит» в матче Еврокубка на выезде уступил иерусалимскому «Хапоэлю» со счетом 81:97 (17:19, 20:22, 22:28, 22:28).
Самым результативным на паркете стал Райан Тулсон, набравший 27 очков. Амаре Стаудмайр заработал 26 баллов.
После этого матча иерусалимцы вышли на первое место, имея три победы в четырех матчах. Петербуржцы с двумя победами расположились на второй строчке.
Следующую игру в Еврокубке «Зенит» проведет 1 февраля дома против «Нижнего Новгорода». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. «Хапоэль» в это же время встретится с «Летувос Ритас».
Матч
Место и дата
24 января 21:30, Иерусалим Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически