Из эфира Первого канала убраны новости спорта

С начала этой недели в программах Первого канала больше не будут присутствовать спортивные новости.

Сейчас нет ясности с трансляциями февральского чемпионата мира по биатлону, на которые у Первого канала куплены права. Также сообщается, что командировки съемочной группы и комментаторов до сих пор не подтверждены.

Напомним, ранее Первый канал отказался от трансляций хоккейного Кубка Первого канала, который проходил в декабре прошлого года в Москве.