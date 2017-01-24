Денис Глушаков: Переезд в Китай? Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семья

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков - о возможности переехать в чемпионат Китая.

«Как-то даже не задумывался о переезде в Китай. Мне и дома хорошо – тут борщ, «Спартак» и семья», – сказал игрок сборной России в эфире программы «Все на матч».

Ранее сообщалось, что китайские клубы проявляют интерес к другому футболисту национальной команды и питерского «Зенита» – Артему Дзюбе.