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ДР Конго и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, Кот-д’Ивуар вылетел

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Кубке африканских наций в Габоне состоялись матчи третьего тура в группе С. В 1/4 финала вышли сборные ДР Конго и Марокко.

В последнем туре сборная Марокко обыграла сборную Кот-д’Ивуара со счетом 1:0. Единственный мяч забил Рашид Алиуи. Сборная Того уступила ДР Конго со счетом 1:3. У тоголезцев единственный мяч в активе Коджо Лабы.  ДР Конго забивали Жуниор Кабананга, Фирмин Ндомбе Мубеле и Поль-Жозе Мпоку.

Сборная ДР Конго набрала семь очков и выиграла группу. Команда Марокко на втором месте с шестью очками. Кот-д’Ивуара набрал два очка и не сумел выйти из группы, заняв третье место. У Того одно очко и последнее место.

Кубок африканских наций
Габон
Группа С
3-й тур

Матч

Марокко - Кот-д'Ивуар - 1:0 (0:0)

Голы

Алиуи 64 (1:0).

Состав

Марокко: Моханд, Сайсс, Мендил, Бенатиа, да Кошта, Эль Ахмади, Фэйр (Оббади, 83), Буссуфа, Дирар, Эн-Насири, Бухаддуз (Алиуи, 42, Бутаиб, 90)

Кот-д'Ивуар: Гбоху, Канон, Дели, Байи, Орье, Дукур (Сери, 52), Заха (Коджиа, 75), Кесси (Градель, 85), Ди, Калу, Бони

Предупреждения:

Бенатиа, 30; Эль Ахмади, 82; Моханд, 87 - Байи, 58; Заха, 70

Судья:

Нянт Алиум (Камерун)

Место и дата

24 января 22:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция

Матч

Того - ДР Конго - 1:3 (0:1)

Голы

Кабананга 29 (0:1). Мубеле 54 (0:2). Лаба 69 (1:2). Мпоку 80 (1:3).

Состав

Того: Чагуни (Менса, 24), Акакпо, Джене, Оуро-Акорико, Айите, Доссеви (Лаба, 67), Атакора, Букари (Ромао, 78), Бебу, Гакпе, Адебайор

ДР Конго: Матампи, Иссама, Мбемба, Бокади, Тиссеран, Ломалиса, Мубеле (Ботака, 68), Мулумбу, Кебано (Мпоку, 60), Болинжи, Кабананга (Бокила, 83)

Предупреждения:

нет - Матампи, 90

Судья:

Маланг Дьедиу (Сенегал)

Место и дата

24 января 22:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция


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