ДР Конго и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, Кот-д’Ивуар вылетел

На Кубке африканских наций в Габоне состоялись матчи третьего тура в группе С. В 1/4 финала вышли сборные ДР Конго и Марокко.

В последнем туре сборная Марокко обыграла сборную Кот-д’Ивуара со счетом 1:0. Единственный мяч забил Рашид Алиуи. Сборная Того уступила ДР Конго со счетом 1:3. У тоголезцев единственный мяч в активе Коджо Лабы. ДР Конго забивали Жуниор Кабананга, Фирмин Ндомбе Мубеле и Поль-Жозе Мпоку.

Сборная ДР Конго набрала семь очков и выиграла группу. Команда Марокко на втором месте с шестью очками. Кот-д’Ивуара набрал два очка и не сумел выйти из группы, заняв третье место. У Того одно очко и последнее место.

Кубок африканских наций

Габон

Группа С

3-й тур