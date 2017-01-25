ДР Конго и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, Кот-д’Ивуар вылетел
На Кубке африканских наций в
Габоне состоялись матчи третьего тура в группе С. В 1/4 финала вышли сборные ДР
Конго и Марокко.
В последнем туре сборная
Марокко обыграла сборную Кот-д’Ивуара
со счетом 1:0. Единственный мяч забил Рашид Алиуи. Сборная Того уступила ДР
Конго со счетом 1:3. У тоголезцев единственный мяч в активе Коджо Лабы. ДР Конго забивали Жуниор Кабананга, Фирмин
Ндомбе Мубеле и Поль-Жозе Мпоку.
Сборная ДР Конго набрала семь
очков и выиграла группу. Команда Марокко на втором месте с шестью очками. Кот-д’Ивуара набрал два очка и не сумел выйти из группы, заняв третье
место. У Того одно очко и последнее место.
Кубок африканских наций
Габон
Группа С
3-й тур
Матч
Марокко - Кот-д'Ивуар - 1:0 (0:0)
Голы
Алиуи 64 (1:0).
Состав
Марокко: Моханд, Сайсс, Мендил, Бенатиа, да Кошта, Эль Ахмади, Фэйр (Оббади, 83), Буссуфа, Дирар, Эн-Насири, Бухаддуз (Алиуи, 42, Бутаиб, 90)
Кот-д'Ивуар: Гбоху, Канон, Дели, Байи, Орье, Дукур (Сери, 52), Заха (Коджиа, 75), Кесси (Градель, 85), Ди, Калу, Бони
Предупреждения:
Бенатиа, 30; Эль Ахмади, 82; Моханд, 87 - Байи, 58; Заха, 70
Судья:
Нянт Алиум (Камерун)
Место и дата
24 января 22:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Кабананга 29 (0:1). Мубеле 54 (0:2). Лаба 69 (1:2). Мпоку 80 (1:3).
Состав
Того: Чагуни (Менса, 24), Акакпо, Джене, Оуро-Акорико, Айите, Доссеви (Лаба, 67), Атакора, Букари (Ромао, 78), Бебу, Гакпе, Адебайор
ДР Конго: Матампи, Иссама, Мбемба, Бокади, Тиссеран, Ломалиса, Мубеле (Ботака, 68), Мулумбу, Кебано (Мпоку, 60), Болинжи, Кабананга (Бокила, 83)
Предупреждения:
нет - Матампи, 90
Судья:
Маланг Дьедиу (Сенегал)
Место и дата
24 января 22:00, Стад де Порт-Жантиль, Онлайн-трансляция