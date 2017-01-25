Экс-боксер сборной России подозревается в двойном убийстве
Бывший боксер сборной России, двукратный чемпион Европы,
участник Олимпиады в Афинах Игорь Алборов был арестован. Он подозревается в
двойном убийстве.
Как сообщает «Интерфакс», решение об аресте спортсмена на
два месяца принял Черкесский городской суд.
«В отношении жителей
Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного
убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде
заключения под стражу на два месяца», - сказал представитель Следственного
управления СКР по региону Сергей Шуваев.
Также сообщается, что Игорь Алборов и его двоюродный брат Алан подозреваются
в убийстве 30-летнего Алана Гояева и
его 70-летнего отца Александра Гояева.
Вероятный мотив – «кровная месть». Алборовы после задержания заявили, что
убийство они совершили из мести за убийство их родственника на
территории Южной Осетии. По факту убийства возбуждено уголовное дело.