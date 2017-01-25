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Экс-боксер сборной России подозревается в двойном убийстве

Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Бывший боксер сборной России, двукратный чемпион Европы, участник Олимпиады в Афинах Игорь Алборов был арестован. Он подозревается в двойном убийстве.

Как сообщает «Интерфакс», решение об аресте спортсмена на два месяца принял Черкесский городской суд.

«В отношении жителей Владикавказа Игоря и Алана Алборовых, подозреваемых в совершении двойного убийства на территории Карачаево-Черкесии, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - сказал представитель Следственного управления СКР по региону Сергей Шуваев.

Также сообщается, что Игорь Алборов и его двоюродный брат Алан подозреваются в убийстве 30-летнего Алана Гояева и его 70-летнего отца Александра Гояева. Вероятный мотив – «кровная месть». Алборовы после задержания заявили, что убийство они совершили из мести за убийство их родственника на территории Южной Осетии. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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