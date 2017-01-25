Хорошилов занял третье место в слаломе на Кубке мира, победил норвежец Кристофферсен
На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Шладминге (Австрия) состоялись соревнования по
слалому у мужчин. В тройку призеров попал россиянин Александр Хорошилов.
Российский
спортсмен уступил 0,63 секунды норвежцу Хенрику Кристофферсену, который выиграл соревнования.
Второе место занял австриец Марсель Хиршер.
Шладминг (Австрия)
Горнолыжный спорт
Кубок мира
Мужчины
Слалом
1. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 1.39,83
2. Марсель Хиршер (Австрия) – +0,09
3. Александр Хорошилов (Россия) – +0,63
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически