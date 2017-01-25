«Наполи» обыграл «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Джорджо Кьеллини: «Ювентус» уже четыре раза проиграл, пора над этим хорошо подумать

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после поражения от «Фиорентины» (1:2) в матче 20-го тура Серии А пообщался с итальянскими журналистами.