«Наполи» обыграл «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Матч 1/4 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Наполи».
Единственный мяч забил Хосе Мария Кальехон. В концовке у
хозяев был удален Эльсеид Хюсай, а у гостей – Максимилиано Оливейра. В
полуфинале «Наполи» сыграет с победителем матча «Милан» - «Ювентус».
Кубок Италии
1/4 финала
Наполи - Фиорентина - 1:0 (0:0) Кальехон 71 (1:0). Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Максимович, Диавара, Зелински, Гамшик (Аллан, 82), Кальехон, Паволетти (Мертенс, 64), Инсинье Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Астори, Оливейра, Кьеза, Весино, Кристофоро (Иличич, 75), Санчес Морено, Бадель (Бабакар, 84), Бернардески (Валеро, 75), Калинич Хюсай, 67; Инсинье, 90 - Санчес Морено, 28; Оливейра, 37; Астори, 45; Томович, 62; Кьеза, 90 Даниэле Довери (Италия) 24 января 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Наполи - Фиорентина - 1:0 (0:0)
Кальехон 71 (1:0).
Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Максимович, Диавара, Зелински, Гамшик (Аллан, 82), Кальехон, Паволетти (Мертенс, 64), Инсинье
Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Астори, Оливейра, Кьеза, Весино, Кристофоро (Иличич, 75), Санчес Морено, Бадель (Бабакар, 84), Бернардески (Валеро, 75), Калинич
Хюсай, 67; Инсинье, 90 - Санчес Морено, 28; Оливейра, 37; Астори, 45; Томович, 62; Кьеза, 90
Даниэле Довери (Италия)
24 января 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция