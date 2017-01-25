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«Наполи» обыграл «Фиорентину» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала Кубка Италии между «Наполи» и «Фиорентиной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Наполи».

Единственный мяч забил Хосе Мария Кальехон. В концовке у хозяев был удален Эльсеид Хюсай, а у гостей – Максимилиано Оливейра. В полуфинале «Наполи» сыграет с победителем матча «Милан» - «Ювентус».

Кубок Италии

1/4 финала

Матч

Наполи - Фиорентина - 1:0 (0:0)

Голы

Кальехон 71 (1:0).

Состав

Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Максимович, Диавара, Зелински, Гамшик (Аллан, 82), Кальехон, Паволетти (Мертенс, 64), Инсинье

Фиорентина: Тэтэрушану, Томович, Астори, Оливейра, Кьеза, Весино, Кристофоро (Иличич, 75), Санчес Морено, Бадель (Бабакар, 84), Бернардески (Валеро, 75), Калинич

Предупреждения:

Хюсай, 67; Инсинье, 90 - Санчес Морено, 28; Оливейра, 37; Астори, 45; Томович, 62; Кьеза, 90

Удаления:

Хюсай, 90 - Оливейра, 90

Судья:

Даниэле Довери (Италия)

Место и дата

24 января 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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