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«ПСЖ» обыграл «Бордо» и вышел в финал Кубка французской лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала Кубка французской лиги между «Бордо» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «ПСЖ».

В составе победителей по два мяча забили Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария. У «Бордо» отличился Диего Ролан. В другом полуфинале сыграют «Монако» и «Нанси».

Кубок французской лиги

1/2 финала

«Бордо» - «ПСЖ» - 1:4

Голы: Ролан, 32 – Ди Мария, 19, 81, Кавани, 60, 74

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