«ПСЖ» обыграл «Бордо» и вышел в финал Кубка французской лиги
Матч 1/2 финала Кубка французской лиги между «Бордо» и «ПСЖ»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «ПСЖ».
В составе победителей по два мяча забили Эдинсон Кавани и
Анхель Ди Мария. У «Бордо» отличился Диего Ролан. В другом полуфинале сыграют «Монако»
и «Нанси».
Кубок французской лиги
1/2 финала
«Бордо» - «ПСЖ» - 1:4
Голы: Ролан, 32 – Ди Мария, 19, 81, Кавани, 60, 74
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически